von Ralf Ferken, Euro am Sonntag Auch Börsenprofis teilen ihre Welt gern in Schubladen ein. Zu den Mega Caps zählen sie zum Beispiel Unternehmen wie Apple oder Amazon, die an der Börse über eine Billion US-Dollar wert sind. Das Gegenstück dazu sind die sogenannten Micro Caps, die je nach Definition unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...