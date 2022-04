Der angeschlagene Technologiesektor bietet UBS, Morningstar und Wedbush zufolge attraktive Aktien, die kurz vor einer Outperformance stehen könnten. Der Finanznachrichtensender CNBC hat diese zusammengetragen.

Der Technologiesektor warf jahrelang gute Renditen ab. Seit wenigen Monaten leiden die Kurse der Techs im schwierigen Marktumfeld. Der technologielastige Nasdaq ist in diesem Jahr um mehr als 13 Prozent gefallen. Nun könnte sich das Blatt für bestimmte Tech-Werte wenden, so die UBS-Analysten. Diese stuften den Sektor auf "overweight" hoch. Die Schweizer Bank gehe davon aus, dass sich der Sektor von den jüngsten Tiefstständen erholt habe und nun die Gewinn- und Umsatzwachstumsaussichten über denen der Werte im S&P 500 lägen. Als attraktiv bewerten die UBS-Experten die Software-Branche. Gründe dafür seien gute, regelmäßige Gewinne und Umsatzsteigerungen der Software-Unternehmen.

Softwareunternehmen stehen ebenso bei Morningstar hoch im Kurs. Zu den Top-Titeln gehörten laut des Finanzdienstleisters Salesforce und Adobe. Des Weiteren räumen die Analysten dem Chiphersteller Intel sowie den Cyber-Authentifizierungsunternehmen Okta und DocuSign gute Chancen ein.

"Ich erwarte, dass Unternehmen mit einer starken Preissetzungsmacht, die ihre Gewinnprognosen beibehalten und Probleme in der Lieferkette gelöst haben, gut gehandelt werden, da die Bewertungen in diesem Jahr gesunken sind", so Morningstar-Chefstratege Dave Sekera bei CNBC weiter.

Defensivere Tech-Werte stehen bei Wedbush auf dem Zettel. Analyst Dan Ives setze auf den Cybersicherheitsbereich als "Säule der Stärke in diesem unruhigen Markt". Er glaube an ein robustes Wachstum und eine erfolgreiche Gewinnsaison in dieser Sparte, so Ives gegenüber CNBC. Seine Top-Picks: Palo Alto, Check Point, Tenable, Crowdstrike und Zscaler. Ebenfalls auf seiner Liste stünden die Softwarewerte Microsoft und Oracle. Daneben setze er wie Morningstar auf die Titel von Adobe und Salesforce.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US00724F1012,IL0010824113,US79466L3024,US4581401001,US5949181045,US68389X1054,US6974351057,US6792951054,US98980G1022,US2561631068,US88025T1025,US22788C1053