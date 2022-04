DJ CTS Eventim liefert Ticketing-Software für Olympia 2024

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim hat einen prestigeträchtigen Auftrag an Land gezogen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, liefert er gemeinsam mit France Billet SA, einem von CTS und Fnac Darty betriebenen Gemeinschaftsunternehmen, die Ticketing-Software für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Aus der Vereinbarung mit dem Organisationskomitee erwartet CTS einen Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe.

April 21, 2022

