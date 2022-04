The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.04.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.04.2022



ISIN Name

CA64113C2022 NETCOINS HLDGS INC.

CA9872111096 YORKTON VENTURES INC.

