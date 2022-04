Alle zehn Jahre schickt die Wissenschaftsgemeinde eine Wunschliste an die Nasa, in der sie künftige Weltraummissionen vorschlägt. In den kommenden Jahren soll demnach Uranus in den Fokus rücken. Auch am Saturn-Mond Enceladus ist man interessiert. Bei der Erkundung des Weltalls spielt die US-Raumfahrtorganisation Nasa eine wichtige Rolle. Entsprechend richtet die Wissenschaftsgemeinde ihre Ideen und Wünsche für mögliche künftige Missionen direkt an sie. Alle zehn Jahre erhält die Nasa eine Art große Wunschliste, die nach jahrelanger Diskussion von zahlreichen Fachleuten und Organisationen erstellt wurde. Veröffentlicht wird das rund 800 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...