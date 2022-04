Reed bringt jahrzehntelange Technologie- und Betriebserfahrung ein, während DSP Concepts die steigende Nachfrage nach Audio of Things-Unterstützung erfüllt

DSP Concepts, Inc., Branchenführer der Audio of Things-Kategorie und Entwickler der Entwicklungsplattform Audio Weaver, gab heute Chris Reed als Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens bekannt. In seiner neuen Funktion wird Reed die operative Exzellenz, die Prozessoptimierung, das Änderungsmanagement und die Umsetzung der Markteinführungsstrategie vorantreiben. Reed tritt DSP Concepts bei, da das Unternehmen die Kundenbeziehungen und die Zusammenarbeit mit Partnern in Schlüsselmärkten wie Automotive, Hearables, Smart Home und Home Audio deutlich ausbauen will.

"Das Aufkommen von Audio of Things (AoT) und die steigende Nachfrage nach Sprachsteuerungs-/Kommunikations-, Wiedergabe- und Sensorlösungen positionieren DSP Concepts für eine neue Phase der Unternehmensexpansion", sagte Chin Beckmann, CEO von DSP Concepts. "Mit einem Vermächtnis des Aufbaus und Wachstums von Unternehmen auf der ganzen Welt stärkt Chris Reed unser Führungsteam in mehreren Disziplinen und Regionen."

Unter seinen früheren Führungspositionen war Reed zuletzt Vice President of New Products and Markets bei Optum, einer Tochtergesellschaft der UnitedHealth Group, die sich auf Gesundheitsoperationen, Datenanalyse und Pflegedienste in 150 Ländern spezialisiert hat. Reed war zuvor Head of Strategy and Innovation und Group President bei Equian, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen für Ansprüche im Gesundheitswesen/Zahlungsintegrität, bevor es von Optum übernommen wurde. Er begann seine Karriere beim Versicherungsriesen MetLife, wo er dessen Corporate Solutions Business für den Nahen Osten und Afrika leitete. Reed hat einen B.S. und M.S. in Elektrotechnik und Informatik vom Massachusetts Institute of Technology (MIT).

"DSP Concepts ist positioniert, um ein beschleunigtes Umsatzwachstum zu erzielen, da Audio Weaver allgegenwärtig für eingebettete AoT-Implementierungen in einer sich ständig erweiternden Bandbreite von Sound- und Sprachanwendungen wird", sagte Chris Reed, COO, DSP Concepts. "Ich fühle mich geehrt durch die Gelegenheit, DSP Concepts dabei zu helfen, seinen Markt und seine geografische Präsenz zu erweitern, während der Audiokonsum der Verbraucher weiter steigt."

Über DSP Concepts, Inc.

DSP Concepts ist der im Silicon Valley ansässige Marktführer im Bereich Audio of Things (AoT) und der Schöpfer von Audio Weaver, der Designplattform für Audioerlebnisse, die Audioinnovationen einfach macht. DSP Concepts stattet Ingenieure mit Echtzeit-Workflows aus und unterstützt sie, um schnell Prototypen zu erstellen, Designs teamübergreifend zusammenzuarbeiten und zu modifizieren und auf den beliebtesten Chipsätzen führender Halbleiterunternehmen bereitzustellen. Dazu gehören MediaTek, NXP Semiconductors, Qualcomm, STMicroelectronics, Cadence Design Systems, Arm, Analog Devices und andere. Die Technologien von DSP Concepts sind in Millionen von Automobil- und Verbraucherprodukten eingebettet und liefern bemerkenswerte Audioerlebnislösungen für renommierte Marken wie Bang Olufsen, BMW, Braun, Facebook, Garmin, GoPro, LG, Mercedes Benz, Panasonic, Peloton, Porsche, Samsung und Sennheiser, Spotify, Tesla und viele mehr.

"Audio Weaver" ist ein eingetragenes Warenzeichen von DSP Concepts, Inc. DSP Concepts ist ein Warenzeichen von DSP Concepts, Inc. Handelsnamen, Warenzeichen und Dienstleistungsmarken anderer Unternehmen, die in dieser Pressemitteilung erscheinen, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

