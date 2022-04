New York (ots/PRNewswire) -Tory Burch freut sich, Sydney Sweeney als Botschafterin der Marke für Handtaschen und Schuhe anzukündigen.Die preisgekrönte Schauspielerin und Multi-Hyphen-Autorin Sweeney hat durch ihre Rolle in der HBO-Rekordserie Euphoriaschnell weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Sie hat in einer Vielzahl von Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt, darunter The White Lotus, The Handmaid's Tale und dem bald erscheinenden Marvel-Film Madame Web.Sweeney begann im Alter von 15 Jahren mit der Schauspielerei, nachdem sie einen Businessplan erstellt hatte, um ihre Eltern zu überzeugen, nach Los Angeles zu ziehen. Im Jahr 2020 gründete sie ihre eigene Produktionsfirma, Fifty-Fifty Films, um aufstrebende Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen und Autorinnen ins Rampenlicht zu stellen. Abseits des Bildschirms restauriert Sweeney Oldtimer und trainiert Mixed Martial Arts.Sweeneys unglaubliches Talent, ihr Unternehmergeist und ihre Leidenschaft für die Unterstützung von Frauen sprachen Burch sofort an. "Sydney ist eine der talentiertesten und relevantesten jungen Schauspielerinnen, die heute arbeiten, aber ich bin auch von ihrer Neugier und ihrem Selbstvertrauen inspiriert", sagt Burch. "Sie ist in ihrer Herangehensweise an die Schauspielerei und das Geschäft unverblümt und selbstbewusst. Ich freue mich sehr auf den Beginn der Zusammenarbeit"Ich bin unheimlich gespannt auf die Zusammenarbeit mit Tory Burch als Markenbotschafterin", sagt Sweeney. "Seit Jahren bin ich ein Fan ihrer Kleidung und Accessoires und bewundere ihre unermüdliche Arbeit zur Unterstützung von Frauen. Ich bin nicht nur von Torys Vision und dem Unternehmen, das sie aufgebaut hat, inspiriert, sondern auch von ihrer Freundlichkeit und Philanthropie. Deswegen freue ich so mich sehr auf die wunderbare Partnerschaft und die bedeutungsvollen Gespräche, die wir führen werdenÜBER TORY BURCHTory Burch wurde 2004 in New York City gegründet und ist eine amerikanische Luxusmarke, die für schöne, zeitlose Stücke bekannt ist. Als Designerin lässt sich Tory von der Kunst, ihrer Familie und Frauen aus aller Welt inspirieren. Ihre Kollektionen umfassen Konfektionskleidung, Handtaschen, Schuhe, Accessoires, Schmuck, Wohnen und Schönheit.Die Stärkung von Frauen ist Torys Leitprinzip, das ihre Designphilosophie untermauert und die Arbeit der Tory Burch Foundation vorantreibt. Tory gründete die Stiftung 2009, um die Selbstbestimmung von Frauen zu fördern und Unternehmerinnen in den Vereinigten Staaten Kapital, Bildung und digitale Ressourcen zur Verfügung zu stellen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1800073/Tory_Burch_Sydney_Sweeney.jpgPressekontakt:Gillian Gorge,Direktorin für Öffentlichkeitsarbeit,Tory Burch,ggorge@toryburch.com; Alison Cerrilla,Direktorin für VIP-,Prominenten- und Influencer-Beziehungen,Tory Burch,acerrilla@toryburch.comOriginal-Content von: Tory Burch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162677/5202275