Los Angeles (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat seine Sommerkollektion 2022 (https://www.lilysilk.com/us/be-the-sunshine) veröffentlicht, die mit dem Thema "Be the Sunshine" in die neue Saison eintaucht.Inspiriert vom Aufeinanderprallen der natürlichen und der industriellen Welt, stellt sich die Kollektion eine Konfrontation zwischen einer wilden Küste und Stahlruinen vor, die einen Strand säumen. Von der Sonne durchtränkt, bricht das prächtige, blaue Meer an die Küste und sprudelt an die rostigen Eisenstrukturen heran, die der Mensch hinterlassen hat. Die Kollektion spielt daher mit großen Volumina und Schichten und veranschaulicht das Aufeinandertreffen durch das Medium Stoff.Seidentwill ist das Hauptmaterial der Sommerkollektion 2022. Seidentwill ist ein sehr strukturierter Seidenstoff mit einem ausgeprägten diagonalen Rippenmuster und einer hohen Fadenzahl, die ihn fester und haltbarer macht als andere Seidenstoffe. Es kombiniert die praktische Stärke des Köpergewebes mit der natürlichen Stärke der Seide und ist unglaublich knitterarm, während es sich weich und glatt auf der Haut anfühlt.Zwei herausragende Stücke aus der Sommerkollektion 2022, die Zedernbluse (https://www.lilysilk.com/us/cedar-silk-twill-blouse.html) und die Ajuga Top (https://www.lilysilk.com/us/ajuga-silk-twill-blouse-top.html), sind in Seidentwill erhältlich. Sie sind auch in der Kernfarbe der Kollektion, Königsblau, erhältlich. Dieser königliche Farbton ist vom Meer inspiriert und grenzt vom Farbton her an Saphir und ist sowohl klar als auch hypnotisierend. Er passt zu allen Teints und kann mit einer Vielzahl von neutralen Farben wie Schwarz, Weiß oder Grau kombiniert werden.Ein weiteres bemerkenswertes Stück aus der Kollektion ist das Golden Lily Seidensatin-Pyjama-Set (https://www.lilysilk.com/us/golden-lily-silk-satin-pajama-set.html). Das Muster ist von der Arbeit des berühmten britischen Textildesigners William Morris inspiriert und spielt mit dem Logo von LILYSILK. Das Ergebnis ist eine atemberaubende Kombination aus Lilienskizzen auf einem goldenen Seidenstoff, die gleichzeitig modern und klassisch wirkt.Getreu seiner Zero-Waste-Philosophie hat LILYSILK auch eine Reihe von Accessoires aus überschüssigen Materialien entwickelt, darunter zwei verschiedene Augenmasken (https://www.lilysilk.com/us/exquisite-lily-print-eye-mask.html), Täschchen (https://www.lilysilk.com/us/exquisite-lily-print-pouch.html) und vier Arten von Haargummis (https://www.lilysilk.com/us/4-pack-different-silk-hair-scrunchies-set.html)."Nichts definiert den Sommer so sehr wie Sonnenschein", sagt David Wang, CEO von LILYSILK. "Mit dieser Kollektion hat das Designteam von LILYSILK die Wärme und Positivität des Sonnenscheins durch diese fabelhaften Designs, Muster, Materialien und Farben vermittelt. Wir hoffen, dass unsere Kunden 'Be the Sunshine' umsetzten und die längeren, wärmeren Tage der Saison mit der Sommerkollektion 2022 von LILYSILK genießen werden."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1801474/LILYSILK_Releases_Its_2022_Summer_Collection__Be_Sunshine.jpgPressekontakt:Sherry Zhang,+1 909-861-1680,pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5202291