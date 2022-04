Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Auf dem Laufsteg der Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) (https://barcelonabridalweek.com/) werden ab heute Kreationen von großen spanischen und internationalen Designern für Brautmode präsentiert. 34 hochrangige Firmen und aufstrebende Marken werden an den Modenschauen des internationalen Benchmark-Events der Branche teilnehmen und ihre neuen Produkte vorstellen, ebenso wie die 320 Firmen, die auf der Messe dabei sein werden.Der Laufsteg der BBFW bildet den Rahmen für den Launch nationaler und internationaler Firmen, die Einkäufern, Kommunikationsmedien, Hochzeitsplanern und Gästen ihre Kollektion 2023 aus Brautkleidern, Bräutigammode und Abendgarderobe präsentieren möchten. Die Modenschauen können außerdem in der BBFW Digital Experience App (https://barcelonabridalweek.com/digital-experience/) mitverfolgt werden. Die ersten Firmen auf dem Laufsteg waren Jesús Peiró, Marchesa for Pronovias, Yolancris und erstmals auch Peter Langner und Viktor&Rolf. Das Designerpaar aus den Niederlanden hat bei der Barcelona Bridal Night die erste weltweite Modenschau seiner Brautkollektion Viktor&Rolf Mariage absolviert.Weitere internationale Marken, die ihr Debüt auf der BBFW geben werden, sind Vestal (Südkorea), Agnieska Swialty (Polen) und Modeca (Niederlande). Zu den weiteren Teilnehmern zählen Marylise & Rembo Styling (Belgien), Demetrios (USA), Julia Kontogruni (Bulgarien), Carlo Pignatelli (Italien) und Cymbeline (Frankreich).Außerdem nehmen spanische Unternehmen wie Atelier Pronovias, Rosa Clará, Sophie et Voilà, Isabel Sanchis, Marco & María, Ramón Sanjurjo und Nicole Milano an der Show teil.Über 320 Marken auf der MesseDie BBFW-Messe findet am 22. und 23. April zeitgleich mit den Laufsteg-Veranstaltungen statt und bleibt noch bis zum 24. geöffnet. Mehr als 320 Firmen sind dabei, 75 % davon sind internationale Unternehmen aus 27 Ländern.Die renommierten libanesischen Firmen Zuhair Murad und Tony Ward sind erstmals unter den weltweit agierenden Marken. Die amerikanischen Marken Demetrios, Justin Alexander, Enzoani, Randy Fenoli, Allure oder Amsale, und die italienischen MarkenNicole Milano, Peter Langner, Blumarine, Andrea Sedici, Elisabetta Polignano, Poesie Sposa, Simone Marulli, Valentini, Amelia Casablanca, Bellantuono, Maison Signore, sowie Madi Lane (Australien), Katy Corso (Ukraine), Vestal (Südkorea), Julie Vino (Israel), Cymbeline (Frankreich) oder Daalarna (Ungarn), The Atelier by Jimmy Choo (Malaysia), Tony Ward (Libanon), Otilia Brailoiu (Rumänien) und Penny Peckam (Großbritannien) stellen erstmals ihre Kollektionen 2023 vor.Zur Foto- und Videogalerie BBFW22 geht es hier (https://barcelonabridalweek.com/media/photo-video-gallery/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1801419/Fira_de_Barcelona.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgPressekontakt:Albert Sas,34 690088359Original-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116820/5202299