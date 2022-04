Hytera (SZSE: 002583), der weltweit führende Anbieter von professionellen Kommunikationsgeräten und -lösungen, hat unlängst seinen jährlichen Corporate-Responsibility-Bericht veröffentlicht, der die ESG-Leistung (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Unternehmens im Jahr 2021 zusammenfasst.

Als führender Akteur der PMR-Branche (Professional Mobile Radio) verfügt Hytera über eine langjährige Tradition bei der Bereitstellung transparenter Informationen über seine Jahresumsätze und ESG-Leistungszahlen für die Interessenvertreter. Der Bericht zeigt die im letzten Jahr erzielten Erfolge, einschließlich seiner Leistung in der Geschäftsentwicklung sowie der Umweltverträglichkeit und der technischen Unterstützung für öffentliche Events und Katastrophenhilfe rund um den Globus.

Stetige Innovation, um den Wandel der Branche voranzutreiben

Hytera konzentriert sich auf technologische Innovationen, um die Geschäftsentwicklung voranzutreiben. Bis Ende 2021 sind die FuE-Gesamtinvestitionen auf 162 Millionen US-Dollar (18,05 der Umsatzerlöse) angewachsen, wobei über 40 der Mitarbeiter im FuE-Bereich tätig sind. Hytera hat insgesamt 2.892 Patente eingereicht, darunter 507 PCT-Patente, 291 ausländische Patente und 79 5G- und LEO-Satellitenpatente die Patentlizenzierungsrate liegt jetzt insgesamt bei 93,32 %.

Die konvergenten PMR-LTE-Lösungen von Hytera wurden vom Markt in den letzten Jahren anerkannt. Hytera hat bis jetzt mehr als 200 konvergente Multi-Media-PTT-Plattformen weltweit installiert und kooperiert mit mehr als 20 lokalen Betreibern, um weitere vertikale Branchenanwendungen besser bedienen zu können. Im Jahr 2021 wurde Hytera bei den International Critical Communications Awards (ICAA) als "Best Use of Critical Communications in Utilities" geehrt, in Anerkennung seines Hytalk PoC (Push-to-Talk over Cellular) Verfahrens, das konvergente PMR-LTE-Lösungen verwendet.

Besserer Betrieb für Umweltverträglichkeit

Hytera widmet sich dem Betrieb mithilfe nachhaltiger Geschäftspraktiken, darunter Energieeinsparung, Emissionsreduzierung und grünes und umweltfreundliches Produktionsmanagement. Im Jahr 2021 nahm der Stromverbrauch von Hytera um 25 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ab und die allgemeinen Industrieabfälle sanken um 22 im Jahresvergleich.

Im Jahr 2021 haben die Hytera-Tochtergesellschaften HMF und Teltronic mehrere Green-Travel-Kampagnen organisiert, welche die Kohlendioxidemissionen um 809 kg, die Abgase und die Lärmbelästigung reduzierten. Diese Verbesserungen wurden durch Radfahren anstelle von Autofahrten auf dem Weg zur Arbeit erzielt.

Teilnahme an sozialen Aktivitäten und Gemeinschaftsdiensten, um die Gesellschaft zu entschädigen

Hytera hat seine Fähigkeiten aktiv beigesteuert, um die Krankheitsvorsorge zu verbessern beispielsweise durch Stiftung von Funkgeräten an Krankenhauspersonal, medizinisches Personal und Sicherheitsabteilungen rund um den Globus, um COVID-19 zu bekämpfen.

Hytera hat auch aktiv an unterschiedlichen sozialen Wohlfahrtsaktivitäten teilgenommen. Ende 2021 unterstützte Hytera die Grundschule Tinzert in Marokko durch die Spende warmer Mäntel und von Atemschutzmasken und renovierte die Schule, um besser gegen die Kälte der gebirgigen Gegend gerüstet zu sein. Darüber hinaus wurde Hytera als Wissenschafts- und Technologie-Ausbildungszentrum anerkannt und richtete technische Seminare sowohl für Studierende als auch Erwachsene mithilfe von PMR-Technologien und -Geräten ein.

In Bezug auf Katastrophenhilfe lieferte Hytera professionelle Kommunikationsträger für örtliche Rettungskräfte zur Hochwasserhilfe in der chinesischen Provinz Henan und in Westdeutschland. Darüber hinaus bot Hytera auch Unterstützung für Blue Sky Rescue (BSR) Helfer in Europa, um deren Rettungsarbeiten nach Katastrophen zu unterstützen.

In diesem Jahr war die Welt mit größeren globalen Herausforderungen konfrontiert als jemals zuvor, die den Einsatz professioneller Technologien und Produkte erforderten. Die Innovationen von Hytera in Bezug auf Kommunikationstechnologien revolutionierten die Branche und gingen einige der größten Herausforderungen der Gesellschaft an.

Hytera ist stolz auf seine Bemühungen für den Umweltschutz und die Sicherheit der Gemeinschaft sowie auf seine Tätigkeiten, die von ethischer Verantwortung und dem betrieblichen Verhaltenskodex geleitet werden.

Hytera wird weiterhin zur Versorgung von Menschen und Gemeinschaften und zur Schonung der Umwelt beitragen, um die Welt intelligenter zu vernetzen und eine bessere Zukunft für uns alle zu gestalten.

