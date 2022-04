Unternehmen mit einem engagierten Fokus auf Nachhaltigkeit kann UserTesting jetzt dabei helfen, schnell Erkenntnisse zu gewinnen, die es ihnen erlauben, die bestmöglichen Erfahrungen zu schaffen

UserTesting (NYSE: USER), ein namhaftes Unternehmen für videobasierte menschliche Erkenntnisse, hat heute neue Testvorlagen für die UserTesting Human Insight Platform angekündigt, welche es Unternehmen, die sich auf Nachhaltigkeit konzentrieren bzw. an Nachhaltigkeit interessiert sind, ermöglichen, mithilfe von anpassbaren, sofort einsatzbereiten Testplanvorlagen schnell Feedback von ihren Zielgruppen einzuholen. Da sich die Verbraucher immer mehr auf nachhaltige Kultur und Produkte konzentrieren, arbeiten Unternehmen daran, diese Anforderungen zu erfüllen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Unternehmen, für die der Nachhaltigkeitsaspekt neu ist oder deren Geschäft auf umweltbewussten Angeboten basiert, helfen die neuen Testvorlagen von UserTesting dabei, ein vollständiges Bild der Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Kunden zu erhalten, damit sie die besten umweltbewussten Produkte, Marken oder Erfahrungen anbieten können.

Laut einem McKinsey-Bericht weisen nachhaltige Produkte ein fünf- bis sechsmal schnelleres Marktwachstum auf als nicht nachhaltige Produkte. Darüber hinaus ist laut einer Studie von Simon-Kucher Partners, einem globalen Beratungsunternehmen für Strategie und Preispolitik, das Einkaufsverhalten von 85 der Verbraucher in den letzten fünf Jahren "grüner" geworden. Diejenigen Unternehmen, die sich auf die Ansichten und Erwartungen der Kunden in Bezug auf Nachhaltigkeit konzentrieren und diese Bedürfnisse erfüllen, werden einen deutlichen Vorteil gegenüber denjenigen haben, die dies nicht tun.

Die Nachhaltigkeitsvorlagen von UserTesting helfen Unternehmen, schnell die wichtigsten Erkenntnisse zu gewinnen, damit sich ihre Teams auf die Entwicklung der umweltfreundlichen Produkte und Dienstleistungen konzentrieren können, welche die Kunden wünschen und erwarten. Dieses Vorlagenpaket enthält vorgefertigte Testpläne, um:

Zu verstehen, wie und warum Verbraucher nachhaltige Waren und Dienstleistungen kaufen und nutzen, um auf dieser Grundlage zukunftsorientierte Strategien zu entwickeln

Sich entwickelnde Kundenbedürfnisse und -erwartungen aufzudecken und so aktuelle oder zukünftige Produkte und Dienstleistungen voranzutreiben

Die Klarheit und Wirksamkeit der Botschaften und Positionen im Hinblick auf Nachhaltigkeits- und Umweltprogramme zu erhöhen

Die neuesten Vorlagen enthalten vorgefertigte Beispielfragen, die Unternehmen in ungeänderter Form verwenden oder an ihre eigenen Testanforderungen anpassen können. Unternehmen können diese Vorlagen nutzen, um Perspektiven vom internen Opt-in-Netzwerk an Mitwirkenden von UserTesting oder direkt von ihren eigenen Netzwerken zu erfassen.

"Nachhaltigkeit nimmt weltweit an Bedeutung zu. Das Weltwirtschaftsforum prognostiziert, dass umweltfreundliche Lösungen Geschäftschancen in Höhe von 10 Billionen US-Dollar und Millionen neuer Arbeitsplätze schaffen werden", so Janelle Estes, Chief Insights Officer von UserTesting. "Das Angebot umweltfreundlicher Produkte und Dienstleistungen ist kein Nischengeschäft mehr, sondern schnell zur neuen Normalität in der Geschäftswelt geworden. UserTesting kann Marken helfen, die sich ändernden Bedürfnisse ihrer Kunden zu verstehen, um sicherzustellen, dass sie deren Anforderungen gerecht werden."

Die neuen Nachhaltigkeitsvorlagen ergänzen die mehr als 100 vorgefertigten Testvorlagen, die auf der UserTesting Human Insight Platform verfügbar sind.

Über UserTesting

UserTesting (NYSE: USER) hat die Art und Weise, wie Unternehmen Erkenntnisse von Kunden erhalten, mit schnellem Opt-in-Feedback und Technologie zur Erfassung von Erfahrungen grundlegend verändert. Die UserTesting Human Insight Platform greift auf unser globales Netzwerk von echten Menschen zu und generiert Videoaufzeichnungen von Erfahrungen, sodass jeder in einer Organisation direkt Fragen stellen und hören kann, was Benutzer sagen, sieht, was sie meinen, und versteht, wie es tatsächlich ist, ein Kunde zu sein. Im Gegensatz zu Ansätzen, die das Benutzerverhalten verfolgen und dann versuchen, daraus abzuleiten, was dieses Verhalten bedeutet, minimiert UserTesting das Rätselraten und erweckt Daten zur Kundenerfahrung mit menschlichen Erkenntnissen zum Leben. UserTesting hat mehr als 2300 Kunden, darunter mehr als die Hälfte der 100 wertvollsten Marken der Welt laut "Forbes". UserTesting hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Mehr erfahren Sie unter www.usertesting.com.

