Das Unternehmen wird außerdem als Customers' Choice für Application Security Testing 2021 ausgezeichnet

Veracode, ein weltweit tätiger, führender Anbieter von AST-Lösungen (Application Security Testing), wurde zum neunten Mal in Folge als Leader in den Magic Quadrant for Application Security Testing 20221 von Gartner Inc. aufgenommen. Veracode wurde als einziger Anbieter jedes Jahr seit der ersten Auflage des Berichts als Leader anerkannt.

"Seit der Gründung von Veracode im Jahr 2006 haben wir den Markt für Anwendungssicherheit maßgeblich mitgeprägt", berichtet Sam King, Chief Executive Officer bei Veracode. "Jahr für Jahr als Leader anerkannt zu werden, ist unserer Meinung nach eine Bestätigung für unser reiche Unternehmenstradition, unsere stetige Innovation und unsere überzeugende Vision für die Zukunft der Softwaresicherheit und -entwicklung. In einer Zeit, in der Cybersicherheit für Unternehmen aus allen Branchen immer mehr in den Mittelpunkt rückt, sind wir stolz darauf, ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden zu sein, der es ihnen ermöglicht, Entwicklungs- und Sicherheitsteams zusammenzubringen, um sichere Softwarelösungen mit der Agilität zu entwickeln und bereitzustellen, die das Geschäft erfordert."

Gartner zufolge wird Veracode für seine Visionskraft und Umsetzungsfähigkeit innerhalb des AST-Sektors ausgezeichnet. Zudem wurde das Unternehmen in den Gartner Peer Insights als Customers' Choice for Application Security Testing2 auf der Basis des Feedbacks und der Bewertungen aus unabhängigen Kundenrezensionen ausgewählt.

Brian Roche, Chief Product Officer bei Veracode, kommentiert: "Vor dem Hintergrund der stark beschleunigten digitalen Transformation und der zunehmenden Komplexität von Software-Lieferketten und neuen Cybersecurity-Anforderungen ist die Software-Security heute so wichtig wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr haben wir uns stark auf die geografische Expansion mit unserer European Region-Instanz konzentriert und neue Technologien wie API Scanning bereitgestellt, die einige der drängendsten Probleme unserer Kunden überwinden. Durch unsere eigenen Initiativen zur Weiterentwicklung der Plattform kennen wir die Herausforderungen, denen viele unserer Kunden bei ihrer digitalen Transformation gegenüber stehen, und können so noch besser als vertrauenswürdiger Berater auftreten."

Die umfangreiche Plattform von Veracode bietet mehrere Arten von Tests und lässt sich über eine benutzerfreundliche Schnittstelle in gängige Entwicklungstools integrieren, die eine 360-Grad-Sicht auf die Anwendungssicherheit ermöglicht. Das Unternehmen schreibt seine Positionierung in dem Bericht der Fokussierung auf die Transformation seiner Plattform, der Einführung von API-Scanning, dem Authentifizierungsmanagement in dynamischen Analysen und seiner statischen Analyse und Software Composition Analysis (SCA) zu. Das SCA-Produkt von Veracode nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelles Lernen, um Schwachstellen in Open-Source-Bibliotheken aus verschiedenen Quellen exakt zu identifizieren. Mithilfe dieses proprietären Verfahrens konnte die Veracode-Lösung allein im vergangenen Jahr Hunderte zuvor unentdeckter Schwachstellen in Open-Source-Bibliotheken aufdecken.

Im Jahr 2021 führte Veracode die Instanz Veracode European Region ein, um die Datenresidenzanforderungen der EU zu erfüllen. Mit der zugrundeliegenden Plattform wurde die mit Spannung erwartete FedRAMP-Instanz von Veracode unterstützt, die in den kommenden Monaten auf den Mart kommen soll.

"Es ist eine sehr spannende Zeit für Veracode. Erst kürzlich haben wir eine bedeutende Wachstumsinvestition von TA Associates mit einer Bewertung von 2,5 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben ein wichtiger Meilenstein in unserer 16-jährigen Unternehmensgeschichte und freuen uns auf ein Jahr weiterer Innovationen und beschleunigten Wachstums. Wir setzen uns weiterhin unermüdlich für unser Ziel ein, die Sicherheit der Software zu gewährleisten, auf der das Geschäft unserer Kunden aufbaut. Unsere langjährige Position als Marktführer ist unserer Überzeugung nach ein Beleg für die Leidenschaft und das Engagement unseres Teams weltweit", fügt King an.

Um ein kostenloses Exemplar des vollständigen Gartner Magic Quadrant Report 2022 herunterzuladen, besuchen Sie: https://info.veracode.com/2022-gartner-mq-gated.html

Für weitere Informationen über die Anwendungssicherheit von Veracode besuchen Sie: https://www.veracode.com/products

1 Gartner, "Magic Quadrant for Application Security Testing" von Dale Gardner, Mark Horvath, Dionisio Zumerle, 18. April 2022.

2 Gartner, "Peer Insights ‚Voice of the Customer': Application Security Testing" von Peer Contributors, 27. Oktober 2021.

Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Marktforschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Gartner-Marktforschungspublikationen basieren auf Meinungen des Gartner-Marktforschungsunternehmens und sollten nicht als Tatsachenfeststellung interpretiert werden. Gartner schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesen Forschungsergebnissen aus. Dies gilt speziell für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner und Peer Insights sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Die Bewertungen von Gartner Peer Insights stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endnutzer auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Partnern. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Content behandelt werden, und bietet keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Content, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Gartner Peer Insights Customers' Choice stellen die subjektive Meinung einzelner Endbenutzer-Rezensionen, Ratings und Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik angewandt wurden. Sie repräsentieren weder die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen, noch stellen sie eine Empfehlung dar.

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Veracode

Veracode ist ein führender unabhängiger AppSec-Partner für die Erstellung sicherer Software, die Reduzierung des Risikos von Sicherheitsverletzungen und die Steigerung der Produktivität von Sicherheits- und Entwicklungsteams. Dadurch können Unternehmen, die Veracode nutzen, ihr Geschäft und die Welt voranbringen. Mit der Kombination aus Prozessautomatisierung, Integrationen, Geschwindigkeit und Reaktionsschnelligkeit hilft Veracode Unternehmen, genaue und zuverlässige Ergebnisse zu erhalten, um potenzielle Schwachstellen nicht nur zu erkennen, sondern auch zu beheben. Erfahren Sie mehr unter www.veracode.com, im Veracode Blog und auf Twitter.

Copyright 2022 Veracode, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220421005867/de/

Contacts:

Katy Gwilliam

kgwilliam@veracode.com