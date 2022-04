...und die Deutschen staunen. Ein Tagesminus von 4,96 % im offiziellen Handel zeigte an, dass vom Zahlentermin am Abend keine Überraschungen erwartet wurden. Doch dann übertraf TESLA mit 18,76 Mrd. $ Umsatz (+ 81 %) den Konsens um rund 1 Mrd. $. Ähnlich beim Gewinn. Vor einem Jahr betrug er 438 Mio. und nun 3,32 Mrd. $ oder 2,86 $ je Aktie, während die Analysten 2,26 $ angesetzt hatten. Dies wurde nachbörslich mit + 5,0 % honoriert. Statt der monetären Rekorde war Elon Musk mehr am weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten interessiert. Die Auslieferung lag mit 310.048 Fahrzeugen 68 % über Vorjahr. Auch Musk spulte gestern die zurzeit unvermeidlichen Hinweise ab: Lieferkettenprobleme, Chip-Knappheit, Pandemie und Preisinflation bei den Rohstoffen, auf die TESLA mitPreiserhöhungen reagiert. Der CEO hielt eine Produktionsausweitung um 60 % im Gesamtjahr für erzielbar und visierte für 2024 den Produktionsstart des Robotaxis an. Ab 2023 soll die Produktion des Cybertrucks beginnen. Unser Fazit: Solange ein klares charttechnisches Kaufsignal fehlt, sehen wir von einem Neueinstieg bei TESLA ab.



