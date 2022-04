DGAP-Ad-hoc: onoff Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Strategische Unternehmensentscheidung

onoff AG: Gesellschaft beantragt Beendigung Börseneinbeziehung (m:access und Freiverkehr)



22.04.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die onoff Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2BPNB1) hat am heutigen Tage bei der Börse München den Antrag auf Einstellung der Notiz der Aktie in m:access und auf Widerruf der Einbeziehung in den Freiverkehr gestellt. Hintergrund dafür ist der sehr geringe Anteil an Freiverkehrsaktionären, wodurch ein Börsenhandel nur sehr eingeschränkt möglich ist. Der Zeitpunkt der Beendigung der Notiz der Aktie in m:access und der Einbeziehung in den Freiverkehr hängt noch von der Entscheidung der Börse München ab.

Die Gesellschaft erwartet durch die Beendigung der Börseneinbeziehung erhebliche Kosteneinsparungen. onoff Aktiengesellschaft

Vorstand Über die onoff AG:

Als systemunabhängiger Partner für Automatisierung und IT entwickelt die onoff AG passgenaue, zukunftsorientierte Lösungen für die Prozessautomatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Die Branchenschwerpunkte liegen im Bereich Pharma, Food, Chemie, Wasser/Abwasser, Erdgas sowie Handel. Über 190 Mitarbeitende sind im In- und Ausland an neun verschiedenen Standorten aktiv, um ortsnah Kundenprojekte rund um das Thema Industrie 4.0 erfolgreich umzusetzen. Die nationale und internationale Erfahrung und das über 30-jährige Know-how spiegeln sich im Leistungsspektrum der Kernbereiche: onoff engineering gmbh, onoff it-solutions gmbh und onoff automation services gmbh.





Kontakt:

onoff AG

Niels-Bohr-Str. 6

31515 Wunstorf



Ingrid Knoll

+49 50319686-0

Ingrid.Knoll@onoff-group.de



BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Klaus-Karl Becker

+49 (0) 172 61 41 955

22.04.2022

