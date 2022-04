LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Wirtschaft hat sich im April überraschend deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global gab gegenüber dem Vormonat um 3,3 Punkte auf 57,6 Zähler nach, wie die Marktforscher am Freitag in London mitteilten. Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 58,7 Punkte gerechnet.

Belastet wurde der Indikator durch den starken Rückgang im Dienstleistungssektor. Der entsprechende Indikator fiel um 4,3 Punkte um 58,3 Punkte. Analysten hatten einen Rückgang auf 60,0 Punkte erwartet.

Der Indikator für die Industrie stieg hingegen leicht um 0,1 Punkte auf 55,3 Punkte. Hier war ein deutlicher Rückgang auf 54,0 Punkte erwartet worden.

Das Wirtschaftswachstum bleibe relativ robust, schrieb S&P Global-Chefökonom Chris Williamson. Allerdings seien die Unternehmen vorsichtiger, da sich die Nachfrage abkühle und der Ausblick düsterer werden. Getrübt werde die Stimmung durch steigende Lebenshaltungskosten, den Krieg in der Ukraine, anhaltende Pandemiefolgen und steigende Zinsen.