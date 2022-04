NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die B-Aktie von Volvo nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 205 schwedische Kronen belassen. Der Konzern habe in schwierigen Zeiten stark abgeschnitten und mit dem Umsatz sowie noch deutlicher mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) im Industriegeschäft die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 06:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 07:02 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000115446

