Laut Insidern wird Sony noch in diesem Jahr Werbung in seinen Free-to-Play-Play-Spielen einführen. Spieleentwickler könnten finanziell profitieren. Sony arbeitet an der Einführung von Werbeeinblendungen in Free-to-Play-Play-Spielen. Das bestätigen Insider in einem Bericht. Die Anzeigen sollen den Spieleentwicklern eine Möglichkeit bieten, ihre Arbeit zu monetarisieren, und sie ermutigen, weiterhin Free-to-Play-Spiele zu entwickeln. Die In-Game-Werbung soll bis Ende des Jahres eingeführt werden und an unauffälligen Stellen im Spiel erscheine...

