München (ots/PRNewswire) -ERS electronic (http://www.ers-gmbh.com/), der Branchenführer auf dem Markt für Wärmemanagementlösungen für die Halbleiterfertigung, stellt eine Erweiterung des renommierten AC3-Thermal-Chuck-Systems mit dem Namen Fusion vor. Das System wird mit einer neuen Serie von Hochleistungskühlern geliefert, die über drei standardmäßig vor Ort konfigurierbare Modi verfügen, die jeweils für die Erfüllung spezifischer Testanforderungen optimiert sind, sowie über einen Fusion-Modus, bei dem die wichtigsten Parameter vom Benutzer definiert werden können. Mit diesen Modi ist das AC3 Fusion Thermochuck-System eine kompromisslose Lösung für den energieeffizienten und flexiblen sogenannten "Tri-Temp" Wafertest.ERSs AC3 (https://www.ers-gmbh.com/thermal-chucks/our-products/ac3) mit patentierter Air-Management-Technologie wurde 2005 auf den Markt gebracht. Seitdem hat es sich den Ruf erworben, eines der kosteneffizientesten und ressourcenschonendsten Wafertest-Temperiersysteme der Branche zu sein, da die Luft dreimal "recycelt" wird: zur Vorkühlung, zur Kühlung und zur Trocknung des Proberinnenraums.Um die Kosten und den Energieverbrauch während des Temperaturtests weiter zu minimieren, bietet der AC3 Fusion den ECO-Modus, mit dem bei Umgebungs- und Heißtests bis zu 65 % Energie eingespart werden kann. Ein weiterer Bestandteil des Systems ist die Anwendung AC3 Fusion-Rechner. Es ermöglicht dem Benutzer, den Energieverbrauch und die Kosten für jeden Modus in verschiedenen Testszenarien zu berechnen."Als wir mit der Arbeit an AC3 Fusion begannen, lag unser Schwerpunkt auf der weiteren Steigerung der Effizienz und der Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks unseres Systems", sagt Klemens Reitinger, CTO von ERS electronic. "Mit dieser Lösung heben wir den Temperaturtest beim Wafer-Probing auf eine neue Ebene, indem wir alle diese Modi in einem System anbieten.""Wir glauben, dass wir die Verantwortung haben, Technologien zu entwickeln, die eine kohlenstoffärmere Wirtschaft fördern und ermöglichen. Deshalb haben wir uns entschieden, AC3 Fusion am "Earth Day" anzukündigen", sagt Laurent Giai-Miniet, CEO von ERS electronic. "Um unsere eigene Nachhaltigkeitsleistung weiter zu verbessern, haben wir uns der Organisation Leaders for Climate Action (https://lfca.earth/en_de/) angeschlossen, die uns dabei hilft, unsere Emissionen zu messen und zu reduzieren und letztendlich unser Ziel der Klimaneutralität zu erreichen."AC3 Fusion ist ab Juni auf Bestellung erhältlich.Informationen zu ERS: Die ERS electronic GmbH produziert seit mehr als 50 Jahren innovative thermische Testlösungen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen hat sich mit seinen schnellen und präzisen luftgekühlten Wärmespeichersystemen für Temperaturen von -65 °C bis +550 °C für analytische, parameterbezogene und fertigungstechnische Tests einen hervorragenden Ruf erworben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1801971/ERS_electronic_AC3_Fusion_chiller.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1801970/ERS_electronic_GmbH_Logo.jpgPressekontakt:Sophia Oldeide,oldeide@ers-gmbh.de,+49 8989 4132-143Original-Content von: ERS electronic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128569/5202674