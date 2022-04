Der Brauereikonzern will seinen Anteil am Joint Venture in Russland (11 Brauereien) an den Partner verkaufen. Dies führt zu einer Abschreibung auf Goodwill in Höhe von 1,1 Mrd. $ im Q1. Im März hatte der Konzern schon den Verkauf von Bier der Marke Budweiser in Russland angehalten.



CARLSBERG und HEINEKEN agieren ähnlich, auch sie kündigten damit verbundene Abschreibungen in beachtlicher Höhe an.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf

AB INBEV-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de