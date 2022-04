München (ots) -



Nach den Ferien kehren die Schüler*innen ins Internat zurück und beginnen ihr letztes Jahr auf ihrem Weg zum Abitur. Das Leben im Internat wird bald vorbei sein, und nun beginnt das "richtige Leben". Alle versuchen ihren Platz zu finden und setzen sich mit der Frage "Was will ich mit meinem Leben anfangen?" auf ihre eigene Art und Weise auseinander. Auch mit dem damit verbundenen Druck geht jeder anders um. Während die einen mit dem Studium so richtig durchstarten, zweifeln andere daran, ob sie die Abiturprüfungen überhaupt bestehen können. Zwei neue Schüler*innen kommen ins Internat und werden schon bald viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.



