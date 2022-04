Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., aktueller Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga, emittiert eine Anleihe (ISIN DE000A3MQS49/ WKN A3MQS4) mit Fälligkeit zum 05.07.2027, so die Börse Stuttgart.Deren Emissionsvolumen betrage bis zu 34,107 Millionen Euro, als Zinssatz würden 5,5% auf die Schalke-Fans und Anleger warten. Sollte der FC Schalke 04 bis einschließlich zur Spielzeit 2025/26 in die erste Fußball-Bundesliga aufsteigen, würden die Inhaber der Anleihe eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 2,0% bezogen auf den ausstehenden Nennbetrag der gehaltenen Schuldverschreibungen erhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...