Der DAX ist am Freitag ohnehin schwach in den Handel gestartet. Nach Aussagen der Bundesbank sackt der deutsche Leitindex um die Mittagszeit herum weitere 06, Prozent ab und steht damit zeitweise 1,8 Prozent im Minus. Knackpunkt sind vor allem die weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft.Eine Eskalation des Konflikts mit Moskau mit einem vollständigen Einfuhrstopp russischer Energie könnte Deutschland in diesem Jahr nach Modellrechnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...