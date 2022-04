Köln (ots) -- "stern TV am Sonntag" weiterer Baustein für Ausbau der Marke stern- Ein Moderator, Studiogäste und ihre Geschichten sowie ein wechselndes Promi-Panel- Dieter Könnes und Steffen Hallaschka moderieren am Sonntag im WechselMehr Raum für spannende Diskussionen und die bewegendsten Themen der Woche - das ist das neue "stern TV am Sonntag". Dabei steht vor allem auch die Meinung der Zuschauerinnen und Zuschauer im Vordergrund. "Wir sprechen mit den Menschen, nicht über sie", bringt Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS, das Sendungskonzept auf den Punkt.Am Freitag, den 22. April stellte Stephan Schmitter gemeinsam mit Stephanie McClain, Redaktionsleiterin "stern TV am Sonntag", und Andreas Zaik, Geschäftsführer i&u TV, in einer von Pinar Atalay moderierten digitalen Pressekonferenz das Konzept der neuen Sendung am Sonntagabend bei RTL vor. Mit dabei waren auch die beiden Moderatoren, die zukünftig "stern TV am Sonntag" präsentieren. Neben Steffen Hallaschka, der weiter "stern TV" am Mittwoch und "stern TV Spezials" moderieren wird, ist Dieter Könnes das neue Gesicht von "stern TV am Sonntag". Beide moderieren die Sendung im Wechsel.Stephan Schmitter: "Bei "stern TV am Sonntag" kommen die betroffenen Menschen zu Wort. Dazu wird es kontroverse Pro- und Contra-Diskussionen geben, aber auch emotionale Gespräche. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit Steffen und Dieter zwei großartige Journalisten als Moderatoren für die Sendung am Sonntag gewinnen konnten. Gemeinsam mit den beiden, den Kolleginnen und Kollegen vom stern in Hamburg sowie unserem Partner i&u TV wollen wir die Sendung im großen Teamwork zu einer festen TV-Instanz am Sonntagabend machen und so die Marke stern weiter ausbauen."Stephanie McClain: "Wir diskutieren am Sonntag die bewegendsten Themen der Woche. Dabei werden wir ein sehr breites Themenspektrum abdecken, wollen überraschen und relevant sein. Die Sendung wird zudem viel dramaturgische Abwechselung bieten. So wird es neben den Studiogästen, die ihre Geschichten und Schicksale erzählen, auch ein wechselndes, meinungsstarkes Promi-Panel geben.""Am Sonntag steht die Meinung der Zuschauerinnen und Zuschauer mehr im Vordergrund als am Mittwoch. Sie können mitmachen über Abstimmungen, Video-Statements und via Social Media. Außerdem werden wir mehr Zeit für spannende, vertiefende Gespräche und Diskussionen haben", so Andreas Zaik.Steffen Hallaschka: "Was für ein Geschenk, in vertrauter Atmosphäre noch einmal Neues zu wagen und mehr Raum für Talk zu haben! Ich freue mich bei "stern TV am Sonntag" auf überraschende Meinungen und leidenschaftliche Debatten."Dieter Könnes: "Für mich geht ein Traum in Erfüllung. "stern TV" ist eine absolute Premiummarke im deutschen Fernsehen. Ich freue mich sehr auf die vielfältigen Themen, die uns alle bewegen, sowie emotionale und hintergründige Gespräche mit den betroffenen Menschen."Über Dieter Könnes:Dieter Könnes verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in TV und Hörfunk. Nach einem Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln startete der gebürtige Viersener seine journalistische Laufbahn mit einem Volontariat beim Lokalradio. Der Wechsel zum Fernsehen erfolgte 2007. Als WDR-Moderator präsentierte Dieter Könnes unter anderem die Lokalzeit aus Duisburg und das ARD-Morgenmagazin. Es folgten Stationen als Moderator bei DSF/Sport1 und Sky sowie bei WDR2 und WDR4. In dieser Zeit hat er sich in mehr als 50 Reportagen mit seinem Format "Könnes kämpft" deutschlandweit einen Namen als Investigativreporter gemacht. Seit 2010 moderiert Dieter Könnes zudem die WDR-Servicezeit. Darüber hinaus ist der zweifache Familienvater seit August 2021 als ehrenamtlicher Reporter im Ahrtal im Einsatz und berichtet über die Schicksale der Menschen im Flutgebiet.Pressekontakt:Bettina KlauserLeiterin Kommunikation Information/SportRTL DeutschlandTelefon: 0221 / 45674100bettina.klauser@rtl.deBildanfragen bitte direkt an anna.thoma@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5202778