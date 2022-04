MAXPOOL hat seine Deckungskonzepte überarbeitet und bringt die Unfallversicherungstarife max-UV Plus und max-UV Premium in einer neuen Version auf den Markt. Der Premium-Tarif enthält z. B. ein Garantiepaket und verzichtet auf Gesundheitsfragen. Der Assekuradeur der PHÖNIX MAXPOOL Gruppe hat zusammen mit der Landesschadenhilfe Versicherung VaG als Risikoträger die hauseigenen Deckungskonzepte überarbeitet und bietet nun das Konzept des max-Leistungsschutz auch in der Unfallversicherung an. Die Unfallversicherungstarife ...

Den vollständigen Artikel lesen ...