Berlin (ots) -Am Berliner Bahnhof Ostkreuz sticht ein Iraker (29) einem Fahrgast (46) von hinten in den Rücken. Das schwer verletzte Opfer rettete sich zu Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn. Der mutmaßliche Täter ist der Polizei bereits bekannt. Er wird bereits mit vier (!) Haftbefehlen gesucht - wegen Eigentumsdelikten und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.Beatrix von Storch, stellvertretende Bundessprecherin der AfD, erklärt:"Wieder ein Messerangriff eines kriminellen Ausländers, der durch die rechtzeitige Abschiebung hätte verhindert werden können. Wieder ein vermeidbares Gewaltopfer, das nur knapp mit dem Leben davongekommen ist. Das Versagen der Altparteien, deren Verantwortungslosigkeit und deren Desinteresse am Schutz von normalen Bürgern und deren Klientelpolitik für Migrantenmilieus verhindern die von der AfD geforderte Abschiebung solcher Täter und ermöglicht diesen, weitere schwere Straftaten in Deutschland zu verüben. Der Schutz der Bürger vor gefährlichen, hochkriminellen Ausländern hat für die Altparteien keine Priorität, anders als bei der AfD. Wir fordern: Bürger schützen und kriminelle Ausländer abschieben!"Unser Grundgesetz ist unser aller Schatz. Und unser aller Verantwortung.https://www.gemeinsam-fuer-das-grundgesetz.de/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5202858