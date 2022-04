Auf der Suche nach Zeichen von Leben erforscht der Marsrover Perseverance den Flusslauf "Three Forks". Seine Sedimente dienen als Geschichtsspeicher der Region. Perseverance ist an der Schwelle zum alten Flussdelta des Jezero-Kraters angekommen und bereitet sich auf den 40 Meter hohen Anstieg vor. Das meldet die Nasa. Den Standort nennen die Nasa-Wissenschaftler:innen "Three Forks", angelehnt an die drei ursprünglichen Routenmöglichkeiten, die sich von hier aus ergeben. Damit beginnt die "Delta Front Campaign", die zweite wissenschaftliche Expedition ...

