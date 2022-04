London (www.anleihencheck.de) - Nachdem die FED das Wort "vorübergehend" gestrichen hat, hat sie eine 180-Grad-Wende vollzogen, so Jim Cielinski, Global Head of Fixed Income bei Janus Henderson Investors.Sie zeige sich nun besorgt über die hohen Inflationsraten. In der Pressekonferenz im Anschluss an die FED-Sitzung im März habe der FED-Vorsitzende Jerome Powell geerklärt: "Im Grunde möchten wir in der gesamten Wirtschaft die Nachfrage bremsen, damit sie besser zum Angebot passt". Dies sei ein sehr deutlicher Kommentar, der darauf hindeute, dass Powell zur Inflationsbekämpfung bereit sei, die Geldpolitik aggressiv zu straffen. Die Lieferkettenprobleme seien erkannt, jedoch scheine die FED bereit zu sein, das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage über die Nachfrageseite anzugehen. Ursprünglich hätten die Märkte erwartet, dass der Russland-Ukraine-Konflikt die Anleger in den so genannten "sicheren Hafen" der Staatsanleihen der Industrieländer treiben würde. Stattdessen scheine es eine Neubewertung dessen gegeben zu haben, was ein solcher Konflikt für die Inflation bedeute. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...