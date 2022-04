Nachdem die Aktie von Netflix auch am Donnerstag fiel (wenn auch nur 3,5 Prozent), dürfte sich die Schwäche am Freitag fortsetzen. Im vorbörslichen Handel notiert das Papier jedenfalls rund 0,4 Prozent tiefer auf 217,41 Dollar und bei Anlegern bleibt die Wachstumsschwäche bei den Abo-Zahlen im Fokus.Noch immer ist Netflix der klare Marktführer, aber die Q1-Veröffentlichung am Dienstagabend hat eindrucksvoll gezeigt, dass der Konkurrenzdruck zunimmt. Dabei sind es aber nicht nur Amazon Prime oder ...

