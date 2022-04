Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 106,63 US-Dollar. Das waren 1,70 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,64 Dollar auf 102,15 Dollar. Die Aktien der Ölförderer geben ebenfalls nach, befinden sich aber weiter auf hohem Niveau.Marktbeobachter verwiesen auf eine insgesamt trübe Stimmung an den Finanzmärkten, die auch die Notierungen für Rohöl mit nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...