Als könnte man die Netflix-Story wiederholen: An mehr als 33.000 Standorten in den USA finden sich die Automaten von REDBOX ENTERTAINMENT, sie geben leihweise DVDs und Blu-rays ab.



Im Herbst 2021 holte REDBOX sich "SPAC-way" neues Kapital mit der kommunizierten Absicht, das Online-Streaminggeschäft erobern zu wollen. Bei der SPAC Seaport Global machte ein Großteil der Aktionäre vom Recht auf Rückholung ihres Einsatzes Gebrauch.



REDBOX kam im Oktober rechtzeitig auf den Kurszettel, um die Tech-Korrektur komplett zu absolvieren. Als Betreiber eines zurzeit noch umsatzmäßig schrumpfenden Geschäftsmodells war REDBOX ein eher untypischer Teilnehmer der Korrekturwelle.



Kurzzeitig hochgetrieben auf 27,22 $ reichte für "RDBX" (Börsenkürzel) der Schwung des Verfalls bis 1,61 $ am 24. Februar.



Wer sich an zurzeit stattfindenden Wiederbelebungsversuchen beteiligen möchte, versäumt nicht die Lektüre der ausführlichen Dokumente, darunter fast 666 Seiten Definity Proxy Statement der Seaport Global Acquisition Corp sowie Annual Report der Redbox Entertainment Inc. (170 Seiten).



Laut US-Quelle (bigcharts) ist das Short Interest mit 8,97 % moderat.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf

REDBOX ENTERTAINMENT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de