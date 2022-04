Berlin/Hannover (ots) -Der 29. Deutsche Feuerwehrtag ist die perfekte Gelegenheit zum fachlichen Austausch unter Feuerwehrangehörigen: "Melden Sie sich jetzt für unsere Fachveranstaltungen an - das lohnt sich!", wirbt Frank Hachemer, zuständiger Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Der prall gefüllte Terminplan vom 20. bis 25. Juni 2022 beinhaltet mehrere hochkarätig besetzte Veranstaltungen, für die nun die Anmeldung über www.feuerwehrtag.de möglich ist:Zukunftskongress zur Steigerung der ResilienzDer Deutsche Feuerwehrverband will mit der Ausrichtung des "Zukunftskongresses" eine strategische Diskussion für zukünftige Herausforderungen in allen Bereichen der Gefahrenabwehr starten, um erforderliche Zieldefinitionen zeitgerecht einzuleiten und eine weitgehende Realisierung mittelfristig zu ermöglichen. Erstmals findet diese Veranstaltung im Rahmen des 29. Deutschen Feuerwehrtages und der INTERSCHUTZ am Donnerstag, 23. Juni 2022, von 10 bis 16 Uhr in Hannover (Convention Center Messegelände) statt. Im Mittelpunkt steht diesmal die Steigerung der Resilienz. "Vor allem junge Menschen aus allen Bereichen der Gefahrenabwehr sind aufgefordert, sich inhaltlich einzubringen und aktiv an den Diskussionen teilzunehmen. Zahlreiche Führungskräfte aus den Reihen der Feuerwehren stehen für Diskussionen und Impulse parat", wirbt Hachemer. Der Kongress wird in Kooperation mit der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes durchgeführt. Der Teilnahmebeitrag liegt bei 29 Euro pro Person. Ein Messeticket ist separat zu erwerben.Symposium "Gewalt gegen Einsatzkräfte"Praktisch täglich sind Einsatz- und Rettungskräfte in Deutschland Beleidigungen bis hin zu tätlichen Angriffen ausgesetzt. Das ergaben mehrere Studien der letzten Jahre. Um die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren, findet am Freitag, 24. Juni 2022, von 10 bis 12.30 Uhr ein Symposium im Convention Center auf dem Messegelände Hannover statt. Die Veranstaltung ist Teil des 29. Deutschen Feuerwehrtags und des DFV-Programms auf der Messe INTERSCHUTZ. In Impulsen und einer Podiumsdiskussion wird der Fokus auf die Opfer von (non-)verbaler und physischer Gewalt gelegt. "Vertreter aus Feuerwehr, Politik und Justiz werden gemeinsam überlegen, wie der Schutz und die Unterstützung der Betroffenen verbessert werden kann", berichtet der Vizepräsident. Wo liegen die Ursachen für Auseinandersetzungen? Warum werden Angriffe kaum vor Gericht geahndet? Welche Konsequenzen sollten Ausbildungs- und Führungskräfte ziehen, um den Einsatz für Menschenleben dauerhaft sicher und attraktiv zu halten? Das Symposium wird im Rahmen des Bundesprogramms "Zusammenhalt durch Teilhabe" des Bundesministeriums des Innern und für Heimat veranstaltet. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Ein Messeticket ist separat zu erwerben.Tagung "Zusammenhalt durch Teilhabe": Gemeinsam für Verständigung und gegen Ausgrenzung in der FeuerwehrZwölf Projekte der Feuerwehrverbände engagieren sich im Rahmen des Bundesprogramms "Zusammenhalt durch Teilhabe" (ZdT) für demokratische Teilhabe und Extremismusprävention in der Feuerwehr. Ihre öffentliche Tagung am Freitag, 24. Juni, von 14 bis 16 Uhr hat verschiedene Ziele: Nachdem sich die Projekte über die bisherige INTERSCHUTZ-Woche am DFV-Gemeinschaftsstand der Öffentlichkeit vorgestellt haben, wird Lan Böhm, Leiterin der Regiestelle innerhalb der Bundeszentrale für politische Bildung, zunächst das ZdT-Bundesprogramm vorstellen. Anschließend sollen auf dem Podium der Tagung relevante Fragen beantwortet werden, die während der Messe im Standbereich "Sag's deinem Verband" gesammelt wurden. Abschließend referiert die Hamburger Autorin Jennifer Teege über das Thema Alltagsrassismus, mit dem sich die ZdT-Projekte ebenfalls beschäftigen. "Gemeinsam wollen wir überlegen, wie wir als Verband für eine integrative Atmosphäre sorgen können, in der sich alle Mitglieder wohlfühlen", erläutert DFV-Vizepräsident Frank Hachemer. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Ein Messeticket ist separat zu erwerben.Hinweis für die Presse:Zur Akkreditierung als Pressevertreter melden Sie sich bitte bis zwei Tage vor der Veranstaltung unter oestreicher@dfv.org mit entsprechendem Nachweis. Bitte beachten Sie, dass Sie zudem einen Zugang zur Interschutz benötigen. Diese Akkreditierung findet durch die Deutsche Messe AG statt.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5203021