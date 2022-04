Welche Aktien aus dem Bereich Energie und Energieinfrastruktur haben Perspektive? Eine Smart Investor-Auswahl von klassischen Zyklikern und aussichtsreichen Values aus dem Energiebereich!

Spätestens seit Warren Buffett seine Anteile an Occidental Petroleum aufgestockt hat, rückt der Energiebereich mehr in den Fokus der Anleger. Hohe Gas- und Ölpreise sorgen für satte Gewinne von Energie- und Energieinfrastruktur-Unternehmen.



Nach Analysen des Smart Investors haben elf Aktien besonders gute Aussichten, die sich in ihren Kursen niederschlagen könnten. Elf Titel mit derzeit relativ niedriger Bewertung und einem ansprechenden Chance-Risiko-Verhältnis.



Lesen Sie jetzt den vollständigen Artikel "Energie und Energieinfrastruktur" in der aktuellen Ausgabe von Smart Investor! Hier gehts zum Smart Investor-Artikel!



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0022911438,2455711