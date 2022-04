London (ots/PRNewswire) -icometrix, der weltweit führende Anbieter von digitalen Gesundheitstechnologielösungen für neurologische Erkrankungen, gab die kürzliche Veröffentlichung eines Medtech Innovation Briefing (MIB) [MIB291] des international renommierten NICE für die CE-Kennzeichnung und FDA-zugelassenen icobrain-MRT-Messungen bei Multipler Sklerose (MS) bekannt.Bei Multipler Sklerose wird die softwaregestützte MRT-Messung neuer und sich vergrößernder Läsionen und der Schrumpfung des Gehirns immer mehr zum Standard für die klinische und therapeutische Entscheidungsfindung bei MS. Die von icometrix entwickelte KI-Lösung icobrain (Deep Learning) ist das am weitesten verbreitete und am besten validierte klinische Instrument für Personen mit MS. Der Mehrwert von icobrain im Vergleich zur derzeitigen Praxis wurde von Fachleuten auf diesem Gebiet anerkannt, was dazu führte, dass das erste MIB für die Versorgung bei Multipler Sklerose herausgegeben wurde."Bei MS ist es von entscheidender Bedeutung, die Krankheitsaktivität frühzeitig zu erkennen, um bestmögliche Behandlungsentscheidungen treffen und Ergebnisse erzielen zu können", erklärt Prof. Klaus Schmierer von der Queen Mary University of London und dem Barts Health NHS Trust. "Zusätzlich zu den klinischen Scores verlassen sich Neurologen bei ihren Therapieentscheidungen stark auf die MRT. Daher besteht ein erheblicher Bedarf an empfindlichen und genauen MRT-Indizes", fährt er fort. "Dieses MIB von NICE ist eine Anerkennung für icobrain als führendem Wettbewerber auf dem Gebiet der KI-gestützten MRT-Analyse und, allgemeiner, des datengesteuerten Versorgungsmanagements mit dem Potenzial, den Versorgungsstandard für Personen mit MS in Großbritannien und anderen Ländern zu verbessern", so Prof. Schmierer abschließend."Wir freuen uns sehr über die MIB-Anerkennung durch NICE und die Experten auf diesem Gebiet", kommentiert Dr. Wim Van Hecke, Gründer und CEO von icometrix. "Wir sind stolz darauf, mit diesem ersten MIB auf dem Gebiet der MS (und neurologischer Erkrankungen im Allgemeinen) eine Vorreiterrolle im Bereich der digitalen Gesundheit zu spielen. Da wir aus dem akademischen Bereich stammen, liegen Wissenschaft und Validierung in unserer DNA. Wir alle wissen, dass die digitale Gesundheitstechnologie eine entscheidende Komponente der personalisierten Medizin in der Neurologie ist, aber die Bedeutung der klinischen Validierung darf nicht unterschätzt werden", so Dr. Van Hecke abschließend.Lesen Sie das NICE Medtech Innovation Briefing [MIB291] hierInformationen zu icometrixicometrix (Löwen, Belgien; Boston, USA) wurde im Jahr 2011 gegründet. Das Unternehmen strebt nach datengesteuerten Erkenntnissen und einer personalisierten Patientenversorgung, die durch künstliche Intelligenz unterstützt wird. icometrix bietet ein Portfolio von acht behördlich zugelassenen KI-Lösungen zur Unterstützung des Gesundheitswesens bei verschiedenen Problematiken. icobrain extrahiert Daten aus MRT- und CT-Scans des Gehirns für die radiologische Auswertung und das klinische Management von neurologischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose, Hirntrauma, Epilepsie, Schlaganfall, Demenz und Alzheimer. icompanion, eine digitale Plattform und eine Mobil-App, hilft Menschen mit MS und deren Pflegekräften, klinische Symptome und Behandlungen effizient und objektiv zu überwachen. icolung war eine der ersten verfügbaren KI-Lösungen zur Unterstützung von Klinikern, die sich auf die sich schnell entwickelnden Anforderungen der COVID-19-Pandemie einstellen mussten.icometrix ist international tätig und wird heute in mehr als 100 klinischen Verfahren angewandt. Darüber hinaus unterstützt icometrix Pharmaunternehmen durch Bildgebungs- und Datendienste sowie digitale Gesundheitsstrategien in Phase I-III- und Real-World Evidence (RWE)-Studien.Info@icometrix.comhttps://www.icometrix.comKontakt:Kontaktinformationen:Info@icometrix.comhttps://www.icometrix.comBE: +32 16 369 000USA: +1 617 528 0980Kolonel Begaultlaan 1b / 123012 LeuvenBelgienFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1801705/icobrain_ms_NICE_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1087853/icometrix_Logo.jpgOriginal-Content von: icometrix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134614/5203078