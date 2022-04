Stärker als von boersengefluester.de gedacht, bekommt der Performance-Marketingspezialist ad pepper media International die indirekten Auswirkungen der angespannten Liefersituation in vielen Branchen sowie die im Zuge des Ukraine-Kriegs gedrosselten Werbeaktivitäten etlicher Kunden zu spüren: So knickte der Netto-Umsatz auf Konzernebene im ersten Quartal 2022 um 14,7 Prozent auf 5,87 Mio. Euro ein. Das Ergebnis vor Zinsen, ... The post ad pepper media International: Schwacher Start appeared first on Boersengefluester.

