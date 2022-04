Seitdem der Vergleichsprozess um den schweren Bilanzskandal von Steinhoff (WKN: A14XB9) im Januar beendet wurde, ist es still geworden um den Möbelkonzern. Nun hat die 78%-Tochter Pepco Group Halbjahreszahlen vorgelegt, die die Anlegerfantasien wieder neu befeuern könnten. Die Steinhoff International Holding ist ein weltweit tätiger Einzelhandelskonzern mit Sitz in Amsterdam und operative Zentrale in der südafrikanischen Metropole Johannesburg. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...