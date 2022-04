Was schützt besser gegen Inflation - Aktien oder Gold? Das ist eine der zentralen Fragen derzeit - denn die Inflation ist durch die Decke geschossen und dürfte weiter hoch bleiben: so berichtet heute Markit, das die Einkaufsmanagerindizes erhebt, von einem "eskalierenden Preisdruck" in Deutschland für Unternehmen, die dann ihre Kosten an die Konsumenten weiter geben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...