Hielten sich die Ängste der Anleger in den vergangenen Tagen weitgehend in Grenzen, brechen sie am Freitag richtig durch. Vor allem die Furcht vor steigenden Zinsen bescherte dem DAX den höchsten Tagesverlust seit 6 Wochen. Nicht nur von der Fed droht Ungemach. Die Bundesbank warnt eindringlich vor einem Wirtschaftsabschwung. In den USA stehen die Signale klar auf Zinserhöhungen. Hinzu kommt mit der Präsidentschaftswahl in Frankreich am Sonntag ein weiterer Risikofaktor. Ein Sieg der rechtsextremen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...