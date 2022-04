Amsterdam (ots/PRNewswire) -Ehemaliger Vizepräsident von Accruent in Europa, wechselt als CRO zu Crystal BlockchainCrystal Blockchain Analytics gab heute bekannt, dass John van Tessel zum Chief Revenue Officer (CRO) ernannt wurde. In dieser Funktion wird Herr van Tessel die globalen kommerziellen Funktionen und die Strategie von Crystal leiten, während Crystal Blockchain in eine bedeutende Phase beschleunigten Wachstums eintritt. In dieser Funktion wird er an die Vorstandsvorsitzende Marina Khaustova berichten.John bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im lösungsbasierten Vertrieb und in der Unternehmensführung bei Crystal ein. Seine Erfahrungen in den Bereichen Business Intelligence und Analytik umfassen Lead Management, Pipeline Management, Marketing, Entwicklung von Hochleistungsteams, Vertrieb und Führungsaufgaben. Bevor er zu Crystal kam, war John als Vice President Europe für das Europageschäft von Accruent verantwortlich. Er hatte außerdem leitende Positionen im Vertriebsmanagement bei Business Objects, Hewlett Packard, SAP und SAS Institute inne."Wir freuen uns, John Van Tessel als Chief Revenue Officer in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wir bei Crystal haben uns verpflichtet, durch erstklassige Blockchain-Transaktionsanalysen für AML und CFT für Sicherheit und Transparenz auf den Kryptowährungsmärkten zu sorgen. Da es sich bei den Kryptowährungsmärkten und der Blockchain um noch junge Technologien handelt, ist die Verantwortung für eine bessere Integration und Abstimmung aller umsatzbezogenen Funktionen, einschließlich Marketing, Vertrieb, Kundensupport, Preisgestaltung und Umsatzmanagement, für uns von entscheidender Bedeutung.Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit John im Rahmen unserer gemeinsamen Mission, eine Strategie zur Generierung profitabler Einnahmen parallel zur langfristigen Aufgabe der Organisation, die globalen Finanzmärkte für Banken und Finanzinstitute sicherer und vertrauenswürdiger zu machen, zu entwickeln." - Marina Khaustova, CEO von Crystal Blockchain."Ich freue mich sehr, bei Crystal Blockchain Analytics einzusteigen, das in einem der aufregendsten Technologietrends der Gegenwart tätig ist und sich zum Ziel gesetzt hat, die Kryptowährungsbranche für alle sicherer zu machen. Ich freue mich darauf, dem erstklassigen Führungs- und Vertriebsteam von Crystal in diesem wichtigen Moment beizutreten und das exponentielle Wachstum weiter zu beschleunigen." - John Van Tessel, CRO.Informationen zu Crystal Blockchain (https://crystalblockchain.com/)Crystal ist die All-in-One-Blockchain-Analyseplattform, die einen umfassenden Überblick über das öffentliche Blockchain-Ökosystem bietet. Crystal ist als SaaS, API oder als Vor-Ort-Installation erhältlich. Crystal wird von der Bitfury Group entwickelt, dem weltweit führenden Full-Service-Unternehmen für Blockchain-Technologie.Pressekontakt:Lesia Klochai,lesiaklochai@crystalblockchain.com,+380672633703Original-Content von: Crystal Blockchain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150227/5203210