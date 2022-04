Halle (ots) -



Scholz ist noch nicht einmal ein halbes Jahr im Amt, aber er ist der Erste in diesem Amt seit dem Zweiten Weltkrieg, der mit einem Krieg in Europa konfrontiert wird, in dem der Aggressor der nukleare Militärriese Russland ist. Scholz steht unter Druck von allen Seiten: der Ukraine, der Koalition, der eigenen SPD, der Opposition, von Europa, den G7-Staaten und der USA. Und von Russland.



Es mag nicht gut sein, wenn ein Kanzler von Angst spricht, aber es ist eine Warnung. Mag der 63-Jährige auch noch so erfahren sein. Es wäre unmenschlich zu glauben, dass ein Politiker fehlerfrei durch eine solche Ausnahmesituation kommt.



