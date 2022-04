(shareribs.com) London 22.04.2022 - Der Goldpreis geht etwas leichter ins Wochenende. Dabei bewegt sich der Dollar deutlich nach oben, der Euro liegt unter Druck. Die Anpassung der Geldpolitik in EU und USA an die Inflation belastet die Stimmung.Die EZB sendet gegenwärtig uneinheitliche Signale aus, was den Euro derzeit unter Druck setzt, während der US-Dollar auf ein Zwei-Jahreshoch klettert.Am Mittwoch ...

