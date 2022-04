ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Holcim von 55 auf 58 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Lars Kjellberg hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen bis 2024 an, womit er das starke Abschneiden des Zementherstellers im ersten Quartal sowie den angehobenen Ausblick reflektiere./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 15:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012214059

HOLCIM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de