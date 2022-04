Dass Wunden mit Elektrotherapie schneller heilen, weiß man in der Medizin schon lange. In den USA wurde jetzt eine vielversprechende neue Bandage getestet, die Elektrizität mit antibakterieller Wirkung verbindet. Die experimentelle Bandage des Terasaki Institutes of Biomedical Innovation in Los Angeles soll bei der Heilung von Wunden gleich zwei Vorteile bringen. Die transparente Bandage enthält zum einen Elektroden, die dafür sorgen, dass die Wunde mit Stromstößen zur Heilung angeregt wird. Zum anderen bestehen die Elektroden aus Silber-Nanodrähten, die durch ihre antibakteriellen Eigenschaften das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...