Die ukrainische Zentralbank will den "unproduktiven Abfluss von Kapital aus dem Land verhindern", heißt es in einer Mitteilung. Einwohner der Ukraine dürfen nunmehr keine Kryptowährungen mit der einheimischen Währung kaufen. Wieder einmal geraten Kryptowährungen in den Fokus im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Während immer wieder Bedenken aufkamen, dass Russland die Sanktionen mit Kryptowährungen umgehen könnte, konnte die Ukraine unkompliziert Spenden in Millionenhöhe mit Kryptos erhalten. Kurz vor der Eskalation des Konfliktes hatte das ukrainische Parlament für eine Legalisierung von Bitcoin und Co ...

