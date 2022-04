Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Nach der erfolgreichen Einführung der SmallRig RC 120 Point-Source Video Lights, hat SmallRig mit den leistungsstärkeren RC 220 Point-Source Video Lights noch einen draufgesetzt! Die RC 220 Serie bietet weiterhin volle Flexibilität in einem leichten (nur 1,65 kg), kompakten Design, während die Lichtausbeute spürbar steigt.SmallRig RC 220 Point-Source Video Lights gibt es in zwei Konfigurationen - die RC 220D für Tageslicht (5600 K) und die RC 220B für Bi-Color (Tageslicht oder einstellbare Farbe). Die RC 220B ermöglicht die Einstellung von Farbtemperatur (2700 K ~ 6500 K), Farbton, Farbanpassung und vieles mehr!RC 220 Point-Source LED Video Lights- Hohe Leuchtkraft: Die mittlere Beleuchtungsstärke der RC 220D (220 W) erreicht 98.700 Lux in 1 Meter Entfernung und die mittlere Beleuchtungsstärke der RC 220B (220 W) erreicht 84.500 Lux in 1 Meter Entfernung. Regelleistung von 0 ~ 100 %. (mit Hyperreflektor)- Hohe Farbgenauigkeit: Mit CRI/TLCI-Werten von 96+/95+ bieten die Leuchten der Serie RC 220 eine professionelle Farbwiedergabe und -wiedergabe sowie eine konsistente, stabile Farbausgabe.- Intelligente Licht-Fernsteuerung: Die SmallGoGo App ermöglicht die Einzel- oder Gruppensteuerung von SmallRig-Leuchten in einer Entfernung von bis zu 100 m. Fernsteuerung von Lichtleistung, Spezialeffekten, Farbtemperatur (nur RC 220B) und mehr.- Ultra-leises aktives Kühlsystem: Die automatische Schaltung aktiviert den extrem leisen Lüfter (<30 dB) bei Bedarf für eine stabile Leistung und einen sicheren, kontinuierlichen Betrieb ohne Störung der Videoaufzeichnung.- Standard-Bowens-Mount: Schnelles Anbringen oder Entfernen von SmallRig Softboxen oder Auswahl aus dem beeindruckenden Angebot an vollständig kompatiblem Lichtformungszubehör anderer Marken.- Duales Stromversorgungssystem: Verwenden Sie den Adapter im Studio oder die gängigen V-Mount-Batterien für Produktionen vor Ort.Preis & VerfügbarkeitRC 220B Bi-Color Point-Source Video Light (UVP Preis: 369 USD)RC 220D Daylight Point-Source Video Light (UVP Preis: 329 USD)Die SmallRig RC 220 COB Lights sind ab dem 22. April 2022 weltweit bestellbar.Link: https://linktr.ee/smallrig.globalInformationen zu SmallRigDas 2012 gegründete Unternehmen SmallRig entwickelt und baut komplette Zubehörlösungen für die Erstellung von Inhalten mit Kameras, Gimbals und Mobiltelefonen. Unser Zubehör wird in den Bereichen Live-Broadcasting, Vlogging, professionelle Videoproduktion und anderen Bereichen eingesetzt und von über zwei Millionen Kreativen weltweit unterstützt. SmallRig führte als erster in der Branche das User Co-Design (UCD)-Modell und das DreamRig-Programm ein, um gemeinsam mit Kreativen aus aller Welt Modelle zu entwerfen und ihren großen Traum zu verwirklichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1802454/SmallRig_s_Bright_New_RC_220_Point_Source_Video_Lights.jpgPressekontakt:Fanxing Zeng,+86-18846083994,zengfanxing@smallrig.comOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145936/5203266