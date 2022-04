b>Aktien-Schnelltest. Bernecker-Experte Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Michael Hüsgen (Bernecker.tv). Einblicke in das Gespräch vom 21.04.2022 im Rahmen von Bernecker.TV.



++ Fashionette - Kursdesaster

++ Coscto Wholesale - Feines Trendinvestment, allerdings ...

++ Skyworks Solutions - Apple als Klumpenrisiko?

++ Accenture - In der Kursdelle ein Investment wert

++ Netflix - Growth-Story auf der Intensivstation, dennoch kaufen?

++ General Mills - Konjunkturresistenz und Momentum

++ BYD - Hat sich wacker geschlagen

++ FPX Nickel - Hochspekulative Spezialitätenchance?





