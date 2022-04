Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Dem ATX gelingt es erneut, die 3.300-Punkte-Marke zu überspringen, doch die Freude währt nur kurz. Am Freitag gerät der Index erneut unter Druck, so dass diese Marke wieder wackelt. Dabei hatte sich gerade wieder ein leichter Aufwärtstrend gebildet, der den ATX bis knapp unter seine 50-Tage-Linie heranführte. Ein Schneiden dieser hätte ein zusätzliches Kaufsignal generiert, so läuft der österreichische Leitindex in Gefahr, das positive Momentum zu verlieren. Die nächste 1-2 Tage werden zeigen, ob der Aufwärtstrend bricht, oder ob der ATX wieder Richtung 3.420 Punkte marschieren kann. Mitentscheidend wahrscheinlich auch, ob die 3.300 Punkte bzw. das knapp darunter verlaufende Fibonacci Retracement halten.

Den vollständigen Artikel lesen ...