Die Ölpreise verteidigen trotz der beschlossenen Fördermengen-Ausweitung ihr hohes Niveau. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuert sich am Mittwoch auf über 122 Dollar. Das sind etwa 1,3 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt ähnlich stark auf gut 120 Dollar. Die Rekorde aus März kommen wieder in Reichweite. Obwohl der Ölverbund Opec+ in der vergangenen Woche ...

