Southampton, England (ots/PRNewswire) -Heutzutage entdecken immer mehr Menschen die Vorteile des Kryptotausch. Infolgedessen wächst die Nachfrage nach dem Kryptohandel in einem noch nie dagewesenen Tempo. In der Tat gibt es immer mehr Plattformen, die den Handel mit digitalen Vermögenswerten ermöglichen. Obwohl Kryptowährungen weltweit an Beliebtheit gewinnen, vernachlässigen viele Handelsplattformen die Bedürfnisse von Kunden, die nicht Englisch als Muttersprache sprechen. Dies zeigt sich darin, dass die Website keine anderen wichtigen Sprachen unterstützt, wobei deutschsprachige Händler am meisten davon betroffen sind. Der globale Online-Handelsmakler TraderCryptoX hat vor kurzem den Start der deutschen Version seiner Website angekündigt."Wir freuen uns sehr, diese Reise für unsere deutschen Kunden anzutreten," sagte Lars Geitner, Sprecher von TraderCryptoX. "Wir haben festgestellt, dass immer mehr deutschsprachige Kunden mit Kryptowährungen handeln wollen, und wir haben schnell darauf reagiert. Die meisten unserer Wettbewerber scheinen diesen Kundenstamm leider zu ignorieren und unterschätzen, wie wichtig es ist, dass sich jeder Händler mit der von ihm genutzten Handelsinfrastruktur wohl fühlt. Das ist nicht der Standard, nach dem wir arbeiten."In der Übersetzung verloren?Es ist allgemein bekannt, dass Details in der Übersetzung manchmal verloren gehen. Diese Tatsache ist umso wichtiger, wenn es sich um Online-Transaktionen handelt. Die Verwendung einer fremden Sprache kann dazu führen, dass ein Händler Begriffe falsch versteht und daher unnötige Fehler macht, die definitiv vermieden werden können."Es ist unsere Pflicht, jeden Kunden als gleichwertig zu behandeln und sicherzustellen, dass er die Möglichkeit hat, seine Chancen zu nutzen (https://tradercryptox.com/de/about-us/) wie alle anderen Kunden," fügte Geitner hinzu. "Wir sind uns bewusst, dass viele Deutsche fließend Englisch sprechen. Dennoch ist uns klar, dass sich jeder Kunde in seiner Muttersprache wohler fühlt, und das ist umso wichtiger, wenn es um finanzielle Entscheidungen geht."Informationen zu TraderCryptoXTraderCryptoX ist ein Online-Brokerage-Unternehmen, das sich auf den Kryptohandel spezialisiert hat. Da TraderCryptoX nicht mit anderen Arten von Finanzprodukten handelt, kann es wirklich erweiterte Kryptodienstleistungen anbieten: Dieser Broker bietet mehr als 60 der beliebtesten Kryptowährungen zum Handel auf seiner Plattform an. Außerdem ist TraderCryptoX (https://tradercryptox.com/de/) ständig auf der Suche nach neuen vielversprechenden Token und nimmt sie in seine Liste auf. Der Handel mit dieser Plattform ermöglicht schnelle und verzögerungsfreie Ausführungszeiten. Das engagierte Kundendienstteam steht an Wochentagen rund um die Uhr zur Verfügung, um sicherzustellen, dass die Kunden bei der Lösung von Problemen, die während der Transaktionen auftreten, kontinuierlich unterstützt werden. Diese gehen Hand in Hand mit verschlüsselten und hochsicheren Systemen, um sicherzustellen, dass die Kunden einen klaren Kopf haben, um nichts anderes als den Kryptotausch zu handhaben.Pressekontakt:Lars Geitner,Pressesprecher von TraderCryptoX,contact@tradercryptox.com,+44776388304Original-Content von: TraderCryptoX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162724/5203328