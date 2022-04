BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht ihre Partei mit einer Forderung nach schweren Waffen aus Deutschland für die Ukraine auf dem richtigen Kurs. Vor dem Beginn des zweitägigen Bundesparteitages am Samstag warb sie um Zustimmung für einen entsprechenden Antrag des FDP-Bundesvorstandes.

"Damit wird die FDP die erste Partei sein, die die Forderung nach schweren Waffen für die Ukraine in ihre Beschlusslage aufnehmen wird - durch Beschluss ihres höchsten Beschlussgremiums, nämlich des Bundesparteitages", sagte Strack-Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist nicht nur ein wichtiges Zeichen an unsere Koalitionspartner und die Menschen in unserem Land, sondern insbesondere an die Ukraine."

Als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag sei sie dankbar für die Rückendeckung aus ihrer Partei. Die FDP habe bei der größtmöglichen Unterstützung der Ukraine "einen klaren Kompass - und der lautet scharfe Sanktionen gegen Russland und schwere Waffen an die Ukraine", sagte Strack-Zimmermann./cn/DP/zb