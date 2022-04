Die erste Million an der Börse wird beim Aktienkauf gemacht. Das ist ein Sprichwort, das die meisten Anleger früher oder später einmal hören oder bereits gehört haben. So trivial es klingt: Es ist wahr. Es geht nicht primär darum, von einer Aktie, die um 30 % steigt, auf die Schnelle zu profitieren. Nein, sondern gerade derjenige, der die Million an der Börse machen möchte, sollte auf den Aktienkauf achten. Dort erstellt man das Fundament für seinen Vermögensaufbau. Wie das funktioniert, wollen ...

